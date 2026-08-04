Полиция в Томске проверяет информацию о конфликте на улице Нарановича

Полиция сообщила, что установила всех участников инцидента. Фото: Марина Лукина

Томская полиция сделала официальное заявление по следам ночного происшествия в микрорайоне Зеленые горки. В УМВД России по Томской области 4 августа сообщили, что около 4 часов утра в дежурную часть полиции Октябрьского района поступило сообщение о конфликте около дома №2 по улице Нарановича.

На место выезжали сотрудники полиции, они установили и опросили всех участников инцидента. Проводится проверка.

Ранее паблик «Регион-70» выложил сообщение от подписчика о событиях в микрорайоне. Он утверждает, что ночью на улице темнокожий мужчина избивал женщину; случайного прохожего, который попытался ее защитить, несколько раз ударил предметом, похожим на мачете.

На видео, которое выложил паблик, сложно разобрать детали ЧП.

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