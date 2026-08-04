Евгений Березовский назначен прокурором Колпашева

На службу в органы прокуратуры Евгений Березовский был принят в 2017 году. Фото: прокуратура Томской области

Младший советник юстиции Евгений Березовский назначен на должность Колпашевского городского прокурора. В прокуратуре Томской области 4 августа сообщили, что назначение состоялось по приказу Генерального прокурора РФ.

Евгений Игоревич Березовский родился в 1992 году в Томске, окончил Юридический институт ТГУ, на службу в органы прокуратуры принят в феврале 2017 года.

В разные годы работал в Кировском районе Томска, в Асиновском районе. До назначения в Колпашево был прокурором Молчановского района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения.

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