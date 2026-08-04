Суд отказал в апелляции томичке с двухмиллионной задолженностью по алиментам

Томский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу 39-летней женщины. В прокуратуре Томской области 4 августа сообщили, что ранее Ленинский районный суд Томска признал даму виновной в неуплате средств на содержание детей (статья 157 УК РФ).
Жительница областного центра лишена родительских прав в отношении троих детей. Алименты женщина не платит много лет. Задолженность превысила 2 миллиона рублей. Дважды суд приговорил должницу к исправительным работам условно, но ситуацию это не изменило.
В 2026 году суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил лишенной родительских прав матери 8 месяцев принудительных работ с удержанием из ее зарплаты 5 процентов в доход государства.
Адвокат осужденной подал апелляционную жалобу, настаивая на условном наказании.
Прокурор убедил суд второй инстанции в справедливости приговора, поскольку у томички был шанс устроиться на работу и начать выплачивать алименты, но она им не воспользовалась. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
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