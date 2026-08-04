Стрежевчанина будут судить за оплату товаров чужой банковской картой

Использование чужой банковской карты — это серьезное правонарушение с тяжелыми последствиями. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Стрежевого стал фигурантом уголовного дела за то, что оплатил товары в магазине чужой картой.

В УМВД России по Томской области 4 августа сообщили, что житель города потерял сотовый телефон и визитницу с банковскими картами. Хозяин имущества, обнаружив пропажу, позвонил в банк, чтобы заблокировать счета. Так он узнал, что с его карты списано около 9 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что чужое имущество на улице нашел житель Стрежевого, 1987 года рождения. Он совершил несколько покупок в магазинах города, оплачивая товары чужой картой.

Возбуждено уголовное дело.

Кража с банковской карты (банковского счета), независимо от суммы похищенного, является тяжким преступлением. Не имеет значения, каким образом были похищены деньги — это может быть снятие наличных в банкомате, перевод на другой счет, совершение покупок.

Самое простое правило — если вы нашли чужую карту, сообщите о находке в банк или в полицию.

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