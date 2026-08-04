Иномарка в Томске сбила 14-летнюю девочку на электросамокате

Дорожная авария с участием юной томички произошла в областном центре вечером в понедельник, 3 августа. В УМВД России по Томской области уточнили, что ДТП случилось около 19.45, на улице Красноармейской, 44. Автомобилем «Киа Спектра», которым управлял 22-летний мужчина, был совершен наезд на 14-летнюю девочку на электросамокате.
Предварительно установлено, что юная горожанка на СИМ передвигалась по парковке торгового центра. Девочка травмирована, ее отправили в больницу.
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
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