Двое мужчин погибли под колесами поездов в Томской области за сутки

2 несчастных случая произошли на железной дороге в Томской области. Фото: томский ЛО МВД России

В Томской области за сутки зарегистрированы 2 трагических случая на железной дороге, унесших жизни мужчин. Информацию об этом 3 августа распространила Транспортная полиция Сибири.

Первое происшествие случилось в ночь на понедельник на участке между станциями Асино и Куендат Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой состав сбил 45-летнего мужчину, который переходил пути вне специально оборудованного перехода. Сибиряк скончался еще до прибытия медиков.

Второй несчастный случай произошел около утром 3 августа на перегоне Богашево — Межениновка. Там тепловоз совершил наезд на 39-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина был наушниках и не слышал звуков приближающегося состава. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

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