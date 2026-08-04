Жара до +32° и дожди ожидаются в Томской области 4 августа

Осадки разной степени интенсивности возможны во вторник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томской области во вторник, 4 августа. По информации ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, крупный град.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы достигнут 19-24 метров в секунду. Температура воздуха в области днем составит +27…+32°С.

В Томске в течение дня ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе — сильный дождь, ливни, возможен град. Ветер южный с усилением при грозе до 19-24 метров в секунду. В областном центре воздух прогреется до +29…+31 градусов.

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