«Угнал у самого себя, и слетел в кювет»: в Томской области будут судить пьяного водителя

Житель Верхнекетского района решил обмануть полицию после ДТП. Фото: УМВД России по Томской области

В Верхнекетском районе перед судом предстанет местный житель, решивший инсценировать угон собственного автомобиля. Мужчина попал в аварию, перевернулся на автомобиле и сбежал с места ДТП, чтобы избежать ответственности. Подробности рассказали 3 августа в прокуратуре Томской области.

Само ДТП произошло еще в июне этого года. Хозяин автомобиля решил покататься на нем после семейного застолья. В какой-то момент лихач не справился с управлением на повороте и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием иномарки на бок.

Прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции водитель озвучил версию об угоне. Он надеялся избежать ответственности за нетрезвое вождение, переложив вину на мифического преступника. Однако в ходе процессуальной проверки правоохранители быстро установили истину: за рулем находился сам владелец авто. Мужчине пришлось признаться в попытке обмана полиции.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы переданы в Верхнекетский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь водителю грозит наказание не только за пьянку за рулем, но и за попытку ввести следствие в заблуждение.

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