В Томске из-за пожара на подстанции без электричества оказались несколько домов

Возгорание оперативно ликвидировали Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 августа в Томске произошел пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры. Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции ОАО «РЖД» поступило около 19:30 по местному времени. Информацию о происшествии «КП-Томск» подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирской ЖД.

«К месту происшествия незамедлительно прибыли расчеты МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Движение пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме, задержек рейсов не зафиксировано», — рассказала «КП-Томск» специалист по связям с общественностью Службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД Ирина Батурина.

Благодаря оперативным действиям возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Однако из-за повреждения оборудования подстанции произошло отключение электроэнергии. Без света остались жилые дома, находящиеся в зоне обслуживания данного энергоузла.

В настоящий момент Западно-Сибирская железная дорога принимает все необходимые меры для ликвидации последствий аварии. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения обесточенных домовладений. О сроках подачи электричества будет сообщено дополнительно после завершения ремонтных работ.

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