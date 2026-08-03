Опасная вода в Томи: Роспотребнадзор нашел кишечную палочку у Коммунального моста

Проверка проб воды показала наличие опасных для человека бактерий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора завершили еженедельный мониторинг качества воды в водоемах Томской области. Результаты проверки оказались тревожными для жителей областного центра: в районе Коммунального моста концентрация опасных микроорганизмов превысила допустимые нормы. Результаты проверок были озвучены 3 августа специалистами надзорного ведомства.

Исследования проб проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Несоответствие гигиеническим нормам зафиксировано сразу в двух точках. На левом берегу реки Томь в районе коммунального моста превышено содержание общих колиформных бактерий. На правом берегу в том же районе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В то же время пробы из озер в деревнях Кисловка и Черная Речка, а также на левом берегу Томи (3,5 км выше моста) и на Сенной Курье показали удовлетворительные результаты — показатели здесь находятся в пределах нормы.

Специалисты напоминают, что постоянный лабораторный контроль осуществляется только в официально разрешенных местах для купания. На данный момент в регионе открыты всего три официальных пляжа с санитарно-эпидемиологическими заключениями: два в Стрежевом и один на Семейкином острове в Томске. Собственники этих территорий обязаны проверять воду каждые 10 дней. Если две пробы подряд показывают отклонение от норм, доступ к воде закрывается немедленно.

Роспотребнадзор предупреждает: купание в несанкционированных местах несет прямую угрозу здоровью. Вода, загрязненная продуктами жизнедеятельности человека и животных, может стать причиной заражения опаснейшими инфекциями, среди которых гепатит А, брюшной тиф, лямблиоз, дизентерия и даже холера.

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