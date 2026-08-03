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Общество3 августа 2026 13:28

Опасная вода в Томи: Роспотребнадзор нашел кишечную палочку у Коммунального моста

В двух точках на главном пляже Томска выявлено превышение концентрации бактерий
Екатерина Сафонова
Проверка проб воды показала наличие опасных для человека бактерий

Проверка проб воды показала наличие опасных для человека бактерий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора завершили еженедельный мониторинг качества воды в водоемах Томской области. Результаты проверки оказались тревожными для жителей областного центра: в районе Коммунального моста концентрация опасных микроорганизмов превысила допустимые нормы. Результаты проверок были озвучены 3 августа специалистами надзорного ведомства.

Исследования проб проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Несоответствие гигиеническим нормам зафиксировано сразу в двух точках. На левом берегу реки Томь в районе коммунального моста превышено содержание общих колиформных бактерий. На правом берегу в том же районе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В то же время пробы из озер в деревнях Кисловка и Черная Речка, а также на левом берегу Томи (3,5 км выше моста) и на Сенной Курье показали удовлетворительные результаты — показатели здесь находятся в пределах нормы.

Специалисты напоминают, что постоянный лабораторный контроль осуществляется только в официально разрешенных местах для купания. На данный момент в регионе открыты всего три официальных пляжа с санитарно-эпидемиологическими заключениями: два в Стрежевом и один на Семейкином острове в Томске. Собственники этих территорий обязаны проверять воду каждые 10 дней. Если две пробы подряд показывают отклонение от норм, доступ к воде закрывается немедленно.

Роспотребнадзор предупреждает: купание в несанкционированных местах несет прямую угрозу здоровью. Вода, загрязненная продуктами жизнедеятельности человека и животных, может стать причиной заражения опаснейшими инфекциями, среди которых гепатит А, брюшной тиф, лямблиоз, дизентерия и даже холера.

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