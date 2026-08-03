Томичка перевела онлайн-знакомому 350 тысяч рублей

21-летняя девушка познакомилась с мужчиной в онлайн-игре Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Томска стала жертвой обмана и собственной доверчивости. В УМВД России по Томской области 3 августа сообщили о новом случае мошенничества в регионе.

21-летняя девушка познакомилась с мужчиной в онлайн-игре. Молодые люди начали общаться в виртуальном мире, завязались романтические отношения. Очень быстро мужчина рассказал, что у него серьезные финансовые затруднения. Он якобы зарабатывает на бирже криптовалюты, но не может вывести заработанные деньги.

Мужчина уговорил девушку одолжить ему крупную сумму. В течение недели томичка переводила виртуальному другу деньги, в общей сложности около 350 тысяч рублей. В релизе полиции сообщается, что эти средства были взяты в кредит.

Возвращать долг молодой человек не спешил, он удалил всю переписку и игнорировал вопросы томички. Доверчивая жительница Томска обратилась в полицию.

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