Сухой усик: томичам назвали критерии спелого арбуза

Одна порция арбуза содержит 25 процентов суточной нормы витамина С и 12 процентов витамина А Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Характеристики спелого арбуза 3 августа перечислили в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Спелый плод, как правило, достаточно крупный, но не самый большой и не самый маленький; имеет неповрежденную, твердую и блестящую корку, а также желтое или оранжевое пятно на боку. Важные критерии спелости — сухой усик и плодоножка; умеренно звонкий звук при постукивании; хруст при сжатии вдоль продольной оси.

Определить содержание нитратов можно только в лаборатории. Однако насторожить должны чрезмерно яркая, интенсивно-красная мякоть с фиолетовым оттенком, желтоватые волокна от сердцевины к корке вместо белых.

3 августа отмечается неофициальный праздник — Международный день арбуза. В этот день в разных странах мире проводят конкурсы на самый большой плод и соревнования по поеданию.

С ботанической точки зрения арбуз — это тыквина.

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