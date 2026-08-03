Особый противопожарный режим будет действовать в Томской области до 31 августа

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области действие особого противопожарного режима продлено до 31 августа. В областном департаменте лесного хозяйства 3 августа уточнили, что эта мера направлена на предотвращение пожаров в лесах и защиту населенных пунктов.
На время действия особого режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются: для физических лиц до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей.
С начала пожароопасного сезона, с 17 апреля, в регионе ликвидированы 365 лесных пожаров. Чаще всего весной и летом 2026 года очаги в лесах возникали из-за гроз.
Помощь Томской области в борьбе с огнем уже оказывают более 270 авиапожарных из разных регионов страны. 1 августа было объявлено, что в регион командированы еще 50 специалистов из Амурской области.
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