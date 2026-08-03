100 рублей за десяток куриных яиц: Томскстат сравнил цены на продукты в Сибири

Максимальная стоимость яиц — 100 рублей за десяток — зафиксирована в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Томскстат проанализировал цены на продукты в Томске и в центрах регионов Сибирского федерального округа. По информации на конец июля, десяток куриных яиц томичам обходился в среднем в 78 рублей. Максимальная стоимость продукта — 100 рублей — зафиксирована в Иркутске. Минимальная — 66 рублей — в Барнауле.

Литр пастеризованного молока жирностью 2,5 — 3,2 процента дороже всего обходился жителям Кызыла. Цена на молоко в этом городе составляла 123 рубля. Минимальная стоимость зафиксирована в Омске — 79 рублей. Цена в Томске — 95 рублей.

Килограмм гречки в Томске в конце июля стоил 69 рублей. Самая высокая стоимость на крупу зафиксирована в Кызыле — 91 рубль, минимальная стоимость на гречку в Омске — 53 рубля.

Самая дорогая говядина продавалась в Горно-Алтайске. В этом городе килограмм этого мяса стоил 867 рублей за килограмм. Минимальная стоимость — 631 рубль зафиксирована в Омске. В Томске 1 килограмм говядины в конце июля стоил 821 рубль.

Томскстат выяснил, что самая дорогая картошка в конце июля продавалась в Красноярске. 1 килограмм корнеплодов в этом городе стоил 99 рублей. Дешевле всего картофель обходился жителям Новосибирска — 66 рублей. В Томске стоимость картошки в конце второго месяца лета в среднем составляла 88 рублей за килограмм.

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