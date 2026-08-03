В Томской области резко выросло число возгораний в лесах

Утром в понедельник, 3 августа, в лесах Томской области действуют 38 лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства очаги зафиксированы на территории Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского и Парабельского лесничеств. Самое большое число очагов — 19 — зафиксировано в Верхнекетском районе.
В первый день августа в регионе был зафиксирован 21 лесной пожар.
По состоянию на 3 августа класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,1 (средняя пожарная опасность). В связи с повышенной пожарной опасностью на территории Томской области до 31 августа продлен особый противопожарный режим.
За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 8 лесных пожаров.
В субботу, 1 августа, для помощи Томской области в тушении лесных пожаров были направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Амурской области.
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