В Томской области резко выросло число возгораний в лесах

По состоянию на 3 августа класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,1 (средняя пожарная опасность). Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром в понедельник, 3 августа, в лесах Томской области действуют 38 лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства очаги зафиксированы на территории Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского и Парабельского лесничеств. Самое большое число очагов — 19 — зафиксировано в Верхнекетском районе.

В первый день августа в регионе был зафиксирован 21 лесной пожар.

По состоянию на 3 августа класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,1 (средняя пожарная опасность). В связи с повышенной пожарной опасностью на территории Томской области до 31 августа продлен особый противопожарный режим.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 8 лесных пожаров.

В субботу, 1 августа, для помощи Томской области в тушении лесных пожаров были направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Амурской области.

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