В Асино в огне погибла курица, в 2-х районах области от огня пострадали бани

Причины воскресных пожаров еще не установлены. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В воскресенье, 2 августа, в Томской области потушено 3 пожара в бытовом секторе. В региональном управлении МЧС сообщили, что в Каргасокском и Зырянском районах горели бани. Люди не пострадали.

В Асино вечером 2 августа загорелись дощатый дровяник и бревенчатая постройка. Обгорели и обрушились обрешетки крыш строений, обгорели стены внутри и снаружи, погибла одна курица. Общая площадь пройденная огнем составила 30 квадратных метров.

Причины воскресных пожаров сейчас устанавливаются.

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