«Никакого удовольствия не получили»: томский ФК КДВ обыграл «Оренбург-2»

КДВ вернулся на вторую строчку в турнирной таблице. Фото: ФК КДВ

В Томске в воскресенье, 2 августа, состоялся матч 19 тура LEON-Вторая Лига Б. Футболисты ФК КДВ принимали на своем поле «Оренбург-2». Хозяева выиграли встречу со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Евгений Михайлов сказал, что матчи с КДВ всегда получаются очень интересными.

«Я думаю, болельщикам понравилось, а мы не довольны, мы уходим отсюда без очков, поэтому, естественно, никакого удовольствия не получили», — сообщил тренер.

Главный тренер томичей Сергей Передня отметил, что первый тайм его команда провела хорошо.

«Да, были какие-то маленькие шероховатости у центральных защитников, иногда не доводили до логического завершения, но в основном неплохо взаимодействовали, забили хороший гол со стандарта. Во втором тайме начались проблемы, команда перестала играть в свой футбол», — рассказал о событиях на поле тренер. Передня также сказал, что благодарен футболистам, которые проявили характер и довели дело до победы.

Передня похвалил команду соперников, отметив, что «Оренбург-2» играет с большим желанием.

После домашней победы КДВ вернулся на вторую строчку в турнирной таблице. В активе томского клуба сейчас 44 очка.

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