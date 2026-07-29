Сибиряки вместе с коллегами снимают звездных артистов на советскую киноптику ЛОМО, чтобы придать картине «теплую» атмосферу. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

В Москве стартовали съемки новой фантастической комедии. Над картиной «Очень сказочные дела» (16+) работают сразу двое уроженцев Сибирских Афин. Это режиссер Миша Семичев и креативный продюсер, сценарист Андрей Шелков. Подробностями поделилась с «Комсомольской правдой — Томск» пресс-служба «ТНТ» сегодня, 29 июля.

Томичей ждут много смешных эпизодов. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Продолжая линейку громких новогодних проектов, авторы отошли от эстетики комедий СССР. На этот раз томские креативщики совместно с режиссером Романом Кимом и сценаристом, продюсером Максимом Ткаченко взяли за визуальный ориентир сказки Александра Роу. В фильме будет много отсылок к современной поп-культуре, узнаваемых реалий и фирменного юмора.

«В Советском Союзе очень классно снимали сказки. Наш главный референс [пример - прим. ред.] — это их теплая, ламповая атмосфера, разительно отличающаяся от сказок, которые сейчас выходят на экраны. Поэтому наша режиссерская цель — сохранить настроение легендарных фильмов, добавив современный темп и актуальную юмористическую тональность. Сделать максимально живописные кадры, насколько это позволят наши возможности. Будем, как всегда, снимать на советскую киноптику ЛОМО, которая осталась в стране в небольшом количестве и которую мы так сильно полюбили в предыдущих работах», — рассказал режиссер Миша Семичев.

Необычная комедия объединит дух ушедших эпох и реалии современности. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

По сюжету жители Тридевятого царства сходят с ума по трем богатырям. Неуклюжий Елемеля, которого играет Тимур Батрутдинов, после срыва секретной операции отправляется в путешествие, чтобы все исправить. В картине задействованы Андрей Гайдулян, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Яна Кошкина, Валентина Рубцова и Игорь Ознобихин. События будут разворачиваться под каверы в неожиданных интерпретациях.

«Как и в предыдущих картинах, история наполнена эффектными музыкальными номерами, вплетенными в общую драматургию. Самые известные артисты страны — Дима Билан, Филипп Киркоров и многие другие — перевоплотятся в сказочных персонажей и исполнят хиты нулевых. Главное для нас — сделать фильм для всей семьи, чтобы он заинтересовал не только детей, но и взрослых», — добавил режиссер Миша Семичев.

Яркий фильм томские креативщики делают вместе со «звездными» коллегами. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Томские авторы пообещали землякам, что кино получится добрым и смешным. Его можно будет увидеть в начале зимы. Интересно, что, несмотря на отсылки к прошедшим эпохам, новая работа также отразит самые актуальные веяния 2026 года. Например, покажет, как нейросети меняют жизнь россиян.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что «звездная» сибирячка Карина Нигай показала себя беременной.

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