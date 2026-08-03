В Томской области ужесточат требования к обращению с отходами

В Томской области обсуждается инициатива активизировать практику привлечения к ответственности за незаконный сброс мусора с автомобилей Фото: Елена Белоусова.

В Томской области в действующие нормы благоустройства будут внесены ряд изменений. Совет муниципальных образований в последние числа июля организовал встречу представителей нескольких ведомств на тему поиска эффективных решений по обращению с отходами в муниципалитетах.

Обсуждалось содержание контейнерных площадок, их зимняя расчистка и контроль работы регоператора. Кроме того, речь шла о введении более строгих санкций за несоблюдение установленных правил.

Сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды выступили с инициативой активизировать практику привлечения к ответственности за незаконный сброс мусора с автомобилей. Также прозвучало предложение усилить взаимодействие с полицией.

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