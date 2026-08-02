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2 августа 2026 14:00

Ливень за рекой: томичей заворожил вид клубящийся тучи с дождевой завесойфото

Появилась фотоподборка необычных кадров со знойной набережной Томска
Анна КОВАЛЁВА
Небо словно пожирало солнце, спасая отдыхающих от изнуряющих палящих лучей

Небо словно пожирало солнце, спасая отдыхающих от изнуряющих палящих лучей

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В первое воскресенье августа-2026 центральная набережная Томи дышала плотным, тяжелым воздухом. Ведь столбики термометров снова взяли отметку «+31». Мошкары в дневное время уже практически нет — наконец, можно спокойно прохаживаться вдоль реки. Сегодня в объектив «КП-Томск» попал завораживающий пейзаж: противоположный берег заливал дождь. Издали было видно, что из клубящейся тучи на землю опустилась темная завеса. В этот знойный летний выходной, глядя на безмятежные прогулки людей, сложно представить, что всего лишь через месяц город захватят осенние холода.

Людей в сильную жару на набережной не очень много

Людей в сильную жару на набережной не очень много

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Работают лодочники

Работают лодочники

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томь крупным планом

Томь крупным планом

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Небесно-речными картинами можно любоваться очень долго

Небесно-речными картинами можно любоваться очень долго

Дождь на другом берегу реки

Дождь на другом берегу реки

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Десантники гуляют в день ВДВ

Десантники гуляют в день ВДВ

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Бронзовый двухметровый Чехов отдыхает вместе с сибиряками

Бронзовый двухметровый Чехов отдыхает вместе с сибиряками

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдых на набережной обычно не обходится без живой музыки

Отдых на набережной обычно не обходится без живой музыки

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вид на Губернаторский квартал

Вид на Губернаторский квартал

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Воскресный речной пейзаж

Воскресный речной пейзаж

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж «Город под водой: дождь и промокшие растения в объективе».

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