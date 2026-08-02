Небо словно пожирало солнце, спасая отдыхающих от изнуряющих палящих лучей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В первое воскресенье августа-2026 центральная набережная Томи дышала плотным, тяжелым воздухом. Ведь столбики термометров снова взяли отметку «+31». Мошкары в дневное время уже практически нет — наконец, можно спокойно прохаживаться вдоль реки. Сегодня в объектив «КП-Томск» попал завораживающий пейзаж: противоположный берег заливал дождь. Издали было видно, что из клубящейся тучи на землю опустилась темная завеса. В этот знойный летний выходной, глядя на безмятежные прогулки людей, сложно представить, что всего лишь через месяц город захватят осенние холода.

Людей в сильную жару на набережной не очень много Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Работают лодочники Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томь крупным планом Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Небесно-речными картинами можно любоваться очень долго

Дождь на другом берегу реки Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Десантники гуляют в день ВДВ Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Бронзовый двухметровый Чехов отдыхает вместе с сибиряками Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдых на набережной обычно не обходится без живой музыки Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вид на Губернаторский квартал Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Воскресный речной пейзаж Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж «Город под водой: дождь и промокшие растения в объективе».

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