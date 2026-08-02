Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В первое воскресенье августа-2026 центральная набережная Томи дышала плотным, тяжелым воздухом. Ведь столбики термометров снова взяли отметку «+31». Мошкары в дневное время уже практически нет — наконец, можно спокойно прохаживаться вдоль реки. Сегодня в объектив «КП-Томск» попал завораживающий пейзаж: противоположный берег заливал дождь. Издали было видно, что из клубящейся тучи на землю опустилась темная завеса. В этот знойный летний выходной, глядя на безмятежные прогулки людей, сложно представить, что всего лишь через месяц город захватят осенние холода.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж «Город под водой: дождь и промокшие растения в объективе».
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