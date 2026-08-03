В Томской области 3 августа ожидается жара до +32°С

Начало недели в регионе будет очень жарким Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на понедельник, 3 августа. В регионе будет очень жарко.

В области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, утром в отдельных районах — туманы. Ветер восточный 2-7 метров в секунду, местами при грозах порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +27…+32°С.

В Томске день пройдет преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. В областном центре в понедельник днем температура воздуха составит +30…+32 градусов.

Ранее синоптики ЦГМС предупреждали, что аномальная жара с максимальными температурами воздуха +30°С и выше задержится в регионе до 5 августа включительно.

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