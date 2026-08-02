Полиция Томска разыскивает очевидцев ДТП с 16-летним мотоциклистом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которой пострадал подросток. Дорожный инцидент произошел вечером 31 июля около 18:35 на улице Андрея Крячкова, возле дома №17. Информацию о происшествии предоставила пресс-служба Госавтоинспекции Томской области 1 августа.
По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу автомобилю Toyota под управлением 32-летнего мужчины, после чего произошло столкновение. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители просят очевидцев ДТП сообщить имеющуюся информацию в отдел по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет №103, или по телефону 8 (3822) 79-46-99.
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