С начала 2026 года в Томской области произошло 27 инцидентов на водоемах

Главная опасность — выход в воду на непроверенные участки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января текущего года в области зафиксировано 27 происшествий на воде. Трагедии унесли жизни 23 человек, включая шестерых детей. Сотрудники ведомства подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев причиной гибели людей становится игнорирование правил безопасности. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве напоминают жителям о необходимости выбирать для купания исключительно специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и обследовано дно. Категорически запрещено заходить в воду в нетрезвом виде, так как алкоголь притупляет чувство опасности и нарушает координацию движений. Кроме того, взрослым настоятельно рекомендуют не оставлять детей у воды без присмотра даже на несколько минут — именно беспечность родителей часто приводит к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось о том, что в Томске отметили заслуги местного жителя Рафаиля Арасланова, который спас восьмилетнего мальчика, тонувшего в водоеме. Этот случай стал редким примером благополучного исхода на фоне общей тревожной статистики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичей предупредили о риске кражи велосипедов даже с замками

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru