Томичей предупредили о риске кражи велосипедов даже с замками

Ни один замок не дает 100% гарантию от кражи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции обратили внимание жителей Томской области на необходимость соблюдать бдительность при сохранности велосипедов и самокатов. Правоохранители подчеркнули, что даже наличие противокражного устройства не гарантирует стопроцентную защиту от хищения. Информацию о мерах профилактики предоставила пресс-служба УМВД России по Томской области в воскресенье, 2 августа.

В ведомстве призвали граждан не оставлять двухколесный транспорт на улицах города без присмотра, особенно возле магазинов, киосков, подъездов и в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделили запрету на передачу велосипедов и самокатов незнакомым или малознакомым лицам, даже если они просят просто прокатиться или съездить в магазин.

Также полицейские предостерегли от хранения транспорта на лестничных площадках подъездов в дневное и ночное время. По их словам, в настоящее время ни одно из существующих замковых средств не обеспечивает надежную защиту от кражи, поэтому использование замков в подъездах не является достаточной мерой безопасности.

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