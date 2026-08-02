В Томске отремонтируют дорогу между Степановкой и Южными Воротами

Ремонт продолжится на самых проблемных участках дорог Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В областном центре запланированы работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Степановской. Этот участок соединяет микрорайон Степановка с жилым комплексом Южные Ворота и испытывает значительную нагрузку в часы пик. Информацию о предстоящем ремонте опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня.

По оценке специалистов, для ликвидации выбоин потребуется уложить порядка 600 квадратных метров асфальтового покрытия. Кроме того, на площади около 110 квадратных метров предстоит устранить пучины — деформации дорожного полотна, возникающие из-за перепадов температур и влажности. Работы будут проводиться на участке от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до границы микрорайона Южные Ворота. Выполнение задачи поручено муниципальному предприятию, которое имеет необходимую технику и ресурсы для оперативного реагирования.

Стоит отметить, что жители Степановки неоднократно выражали недовольство качеством дороги в социальных сетях, публикуя фото и видео с многочисленными ямами. Добавим, что в текущем году уже ведутся работы на улице Богдана Хмельницкого, а на 2027 год запланировано включение переулка Ботанического в программу ремонта второстепенных дорог. Все перечисленные объекты находятся в одном районе, что свидетельствует о комплексном подходе к улучшению транспортной инфраструктуры Степановки.

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