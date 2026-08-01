В воде у Коммунального моста в Томске обнаружили бактерии

Специалисты проанализировали качество воды в 6 контрольных точках на акваториях Томской области. Исследования охватили санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели. Об этом сообщили 31 июля в местном управлении Роспотребнадзора.
Нарушения гигиенических норм зафиксировали в реке Томь у Коммунального моста: на левом берегу превышено содержание общих колиформных бактерий, на правом обнаружена кишечная палочка.
Пробы из озер Кисловка и Черная речка, а также из участка левого берега выше моста на 3,5 км и из Сенной Курьи соответствуют норме.
Постоянный мониторинг ведется только на официальных пляжах. Напомним, в регионе их три: на Семейкином острове в Томске и 2 в Стрежевом. Там воду и почву проверяют каждые 10 дней. Если две пробы подряд не пройдут проверку, купание запретят.
Плавание в загрязненных местах грозит заражением энтеровирусами, гепатитом А, лямблиозом, дизентерией, брюшным тифом, холерой и другими болезнями.
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