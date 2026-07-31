Часто родители пострадавших не обращаются в прокуратуру, хотя компенсация положена и при физической, и при психологической травме Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Мальчонка лет пяти весело парит на качелях. Внезапно, на самом пике детского восторга, подвесная цепь обрывается, ребенок летит вперед. Приземляется на спину, ударяется головой, начинает громко плакать. Став свидетелем такой картины, корреспондент «КП-Томск» попросила экспертов дать рекомендации: куда родителям пострадавших ребятишек обращаться в подобных ситуациях, в каких случаях полагается компенсация вреда.

Этот инцидент обошелся без крови, однако мальчик как минимум получил ушибы Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу уточним: мальчик после обрыва качелей встал сам, на крик прибежал отец. Томич, успокаивая, увел сына. В суматохе мужчина не сделал фотофиксацию поломки конструкции. Многие люди попросту не знают алгоритма действий и своих прав, даже если пользование аттракционами приводит к травмам. Большинство обращаются только к медикам.

Что сказал юрист

«Необходимо установить, кому принадлежит игровой комплекс. По умолчанию, это определяется исходя из того, на чьем земельном участке он расположен. Далее встанет вопрос о причинах выявленной поломки. Это либо ненадлежащий уход, либо дефект конструкции, который может быть связан с неисправностью или несоответствием действующим правилам. Требования к детским комплексам и площадкам строго регламентируются для минимизации рисков получения травм (качество поверхностей, отсутствие острых углов, защита от застревания, ограждения и перила, материалы, удаленность от опасных объектов, обзорность)», — говорит юрист Константин Зиновьев.

Он также уточняет, что в некоторых случаях установить сразу причины произошедшего невозможно. Именно поэтому может быть назначена экспертиза в рамках судебного разбирательства. Иногда оказывается, что к проблемам приводит неправильная эксплуатация аттракциона. Например, если он не предназначен для ребенка конкретных габаритов или возраста.

Если выяснится, что к инциденту не привели нарушения со стороны пострадавшего ребенка, родители могут рассчитывать на получение компенсации. Она будет покрывать расходы на лечение или реабилитацию.

Пояснения мэрии

«Ответчиком в описанном случае станет тот, кому принадлежит площадка. Она может быть муниципальная или же принадлежать дому, тогда вопросы возникают к управляющей компании», — разъяснили в городской администрации.

Рекомендации прокуратуры

Старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со СМИ порекомендовала людям не тратить время на выяснение того, кто именно отвечает за исправность аттракционов. Светлана Шаргаева пояснила, что специалисты надзорного ведомства сами уточнят необходимую информацию.

«Лучше сразу обратиться в прокуратуру города или района, где произошел инцидент. Эта рекомендация подходит в случае травмирования человека. Речь здесь идет о проблемах не только о физических, но и психологических. Например, из-за того же падения с качели ребенок может испытать сильный испуг, стресс, депрессию, может даже начать заикаться или плохо спать. Любой полученный вред здоровью нужно будет доказать: например, справками или рецептами от медиков. На месте ЧП по возможности нужно сфотографировать место поломки. По итогам проверки перспектива — исковое заявление в суд о компенсации морального вреда и расходов, понесенных в связи с ицнидентом», — подробно пояснила Светлана Шаргаева

То есть, если человек получил на аттракционе какой-либо вред, это в любом случае должно компенсироваться виновным. Его определят в рамках разбирательств для взыскания денег. Главное — не забыть пожаловаться.

Если же инцидент не привел к ущербу, то оснований для предъявления так называемого деликтного иска нет и компенсация не полагается.

Уже в ближайшие дни после инцидента в Томске качели были налажены Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Цепь залатали, но свалившийся мальчик теперь вряд ли когда будет доверять крылатым качелям Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что школа выплатила 30 тысяч второкласснику, получившему травму в раздевалке.

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