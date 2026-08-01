Заболеваемость ВИЧ в Томской области снизилась вдвое за 5 лет

Сдача экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2020 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Томской области сократился почти в 2 раза: с 90,7 до 45,8 случаев на 100 тысяч человек. При этом охват тестированием жителей региона вырос почти на 10%. Информацию о ситуации с ВИЧ-инфекцией предоставила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Снижение заболеваемости обусловлено активной профилактической работой врачей и информированием жителей. По данным профильного ведомства, сегодня в Томской области 96,5% пациентов с ВИЧ-инфекцией получают антиретровирусную терапию. Еще в 2020 году этот показатель составлял 72%.

Терапия — один из ключевых механизмов предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Улучшения в показателях становятся возможны в том числе благодаря осознанности граждан. Каждому человеку важно знать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно не менее одного раза в год проходить тестирование для раннего выявления инфекции и своевременного начала лечения. Это позволит продлить жизнь и сохранить ее качество.

Как отметил главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Олег Каминский, большинство вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2025 году приходится на городских жителей — почти 70%, на долю жителей сельских населенных пунктов — 31%. В Томской области последние годы превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции.

Для профилактики заражения следует использовать барьерные средства контрацепции, не употреблять наркотики, посещать лицензированные салоны красоты и медицинские организации, соблюдать меры гигиены: использовать стерильный инструментарий для татуировок и пирсинга, не использовать чужие бритвенные принадлежности и зубные щетки.

В Томской области тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно и, по желанию, анонимно. Сдать кровь на ВИЧ жители региона могут в поликлинике по месту жительства или в ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» по адресу Томск, улица Смирнова, 5а. Телефон для справок: 8 (3822) 765-914.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичи потребляют больше сливочного масла, чем рекомендует Минздрав

Вместо черники солнце: Офтальмолог раскрыла секреты сохранения зрения томских школьников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru