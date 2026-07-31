Томичи потребляют больше сливочного масла, чем рекомендует Минздрав

Сливочное масло — один из самых потребляемых продуктов у томичей Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жители региона в среднем употребляют около трех килограммов сливочного масла в год, что превышает установленную Минздравом России норму в два килограмма. Об этом 31 июля сообщили в региональном Томскстате.

Согласно отчетам, в 2025 году местные предприятия произвели 1,4 тысячи тонн продукции, а только за первое полугодие 2026 года объем выпуска достиг 760 тонн. Статистики также отмечают значительный рост регионального производства данного продукта за последние годы. Примечательно, что одинокие жители области потребляют около пяти килограммов масла в год, тогда как в семьях с детьми этот показатель снижается до трех килограммов.

Данный продукт остается востребованным элементом рациона, так как содержит витамины, а также жиры, необходимые для их полноценного усвоения. Его активно применяют в кулинарии для приготовления выпечки, кремов и горячих блюд.

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