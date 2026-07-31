Дети младших классов находятся в зоне риска критического снижения зрения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый класс становится критическим испытанием для детских глаз. Уже к концу учебного года миопию диагностируют у 22% учеников, а еще у 10% — избыточную дальнозоркость. Такой статистикой с «КП-Томск» поделилась врач-офтальмолог Евгения Подчебутова. В эксклюзивном интервью изданию она объяснила, как отличить обычную усталость от начинающегося заболевания и почему солнечный свет важнее любых витаминных добавок для сохранения зрения первоклассников.

Традиционный осмотр включает проверку остроту зрения и не только Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Главная ошибка родителей перед школой заключается в том, что они ориентируются исключительно на таблицу Сивцева с буквами «Ш» и «Б». Ребенок может читать десятую строчку без запинки, имея при этом скрытую проблему.

«Острота зрение определяется строками таблицы, которые пациент читает, однако ребенок может видеть 100 процентов, но иметь скрытый избыточный плюс внутри глаза на уровне +4 или +5 диоптрий. Именно поэтому обязательно необходимо пройти обследование у специалиста-офтальмолога. Ключевой показатель здоровья школьника — гиперметропический запас, или резерв плюса. В норме в 6-7 лет он должен составлять от +1 до +0,5 диоптрии. Если резерва нет или он меньше нормы, любая зрительная нагрузка спровоцирует напряжение аккомодации, которое быстро перерастет в истинную близорукость», — подчеркивает врач.

Первые признаки нарушения зрения у школьников

Родители часто списывают жалобы на зрение на простую усталость или капризы ребенка, однако существуют четкие маркеры начинающегося заболевания. Главный из них — прищуривание вдаль при взгляде на доску, вывески или лица людей. Так ребенок пытается создать эффект диафрагмы, чтобы картинка стала резче. Снижение расстояния до экрана или книги также является важным сигналом. Нормальное расстояние для чтения составляет 30-40 сантиметров, а если ребенок подносит текст ближе 20 сантиметров, компенсаторные механизмы работают на износ.

«Чаще всего во младших классах встречается миопия или близорукость, астигматизм и напряжение аккомодации. Для учеников первых трех классов характерно снижение зрения, покраснение глаз и воспаление век. Усталость проходит после отдыха, а зрительное напряжение остается ежедневно и усиливается, что свидетельствует о реальной проблеме. Особенно тревожным признаком являются постоянные головные боли, усиливающиеся к вечеру», — говорит Евгения Подчебутова.

Школьные нагрузки негативно сказываются на зрении Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плохая осанка за партой напрямую влияет на качество зрения. Сама по себе сутулость не вызывает органическую близорукость, но активно ее провоцирует. Нарушение кровотока из-за сутулости ведет к ухудшению кровоснабжения затылочных долей мозга и мышц глаза, из-за чего к вечеру зрение расплывается. Асимметрия позы, в том числе сколиоз и перекос плеч, приводит к взгляду через край хрусталика, что вызывает двоение букв и усиление напряжения. Кроме того, сутулость сокращает расстояние до книги, и нагрузка на глаза возрастает вдвое.

Меры профилактики для защиты зрения

Существует правило «5-5-30». Каждые полчаса необходимо прерывать занятия на 5 минут физической активности и находить 5 объектов вдали. 30 минут являются физиологическим пределом концентрации в возрасте 6-7 лет. Физическая активность снимает статическое напряжение не только глаз, но и шейного отдела позвоночника.

«Пять объектов вдали заставляют расслабиться цилиарную мышцу. Недостаточно просто посидеть с закрытыми глазами, поскольку мышцы останутся напряженными. Практический совет для томских родителей: поставьте песочные часы на стол на 30 минут, и когда песок пересыплется, предложите ребенку игру «найди пять желтых предметов в окне», — советует врач.

Самый мощный инструмент профилактики миопии абсолютно бесплатен. Прогулки при дневном свете имеют научное обоснование: солнечный свет стимулирует выработку допамина в сетчатке, который тормозит патологическое удлинение глазного яблока.

«Минимум два часа прогулок днем в солнечную погоду являются обязательными. Главный практический совет из этого — проводить больше времени на улице при дневном свете, чтобы глаза получали необходимую стимуляцию для синтеза дофамина. Но помните: смотреть прямо на солнце нельзя — это может вызвать ожог сетчатки», — продолжает Евгения Подчебутова.

Памятки, которые выдают врачи, делят использование гаджетов на три зоны опасности. «Зеленая» зона предполагает около двадцати минут экранного времени в день суммарно и считается безопасной. «Оранжевая» зона требует осторожности и внимательного контроля со стороны родителей. «Красная» зона наступает при превышении двух часов непрерывного использования экрана и является критической для детского зрения. При этом запугивание ребенка не поможет.

«Важно доходчиво объяснить, чем в будущем могут грозить риски потери зрения и насколько это ограничит возможности в выборе профессии и качестве жизни. Лучше не тянуть с профилактикой и лечением. Порядка 60-70% пациентов, приходящих на повторный прием, рассказывают, что ребенок надел очки и пришел в восторг от того, что на стенах и домах оказались кирпичи и узоры, а дерево представляет собой не просто зеленую шапку, а имеет листики. Для родителей, которые всю жизнь видели отлично, такие открытия становятся настоящим шоком. А ведь зрение можно было бы скорректировать еще раньше», — говорит эксперт.

Мифы о пользе черники и не только

Витаминные комплексы, сиропы с черникой и бесконечная морковь пользы детским глазам не принесут. По распространенным рекомендациям относительно черники и витамина А доказательная база отсутствует, и принимать эти добавки не нужно. Морковь и сама черника зрение не улучшат, а витаминные комплексы ребенку не нужны при условии нормального питания.

«Настоящая доказательная база есть только у трех веществ: лютеина и зеаксантина, защищающих желтое пятно сетчатки, омега-3, стабилизирующей слезную пленку, и цинка. Все это содержится в простых продуктах: яичном желтке, капусте, в том числе брокколи, шпинате, жирной рыбе, говядине и тыквенных семечках», — говорит врач.

Современная диагностика позволяет точно определить причины снижения зрения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается модных очков с фильтром синего света, специалист категорична: для профилактики у детей такие очки не рекомендуются. Они могут помочь при жалобах на усталость глаз или нарушениях сна, если ребенок поздно вечером долго сидит за экраном. Однако носить их в дневное время на улице нельзя, поскольку они мешают проникновению естественного света, который защищает от близорукости. Блокируя этот свет, родители только ухудшают состояние детского зрения.

Если отклонения в качестве зрения уже начались, можно использовать современные методы коррекции. Для контроля миопии применяются мягкие дефокусные линзы дневного ношения, которые надеваются утром и снимаются родителями вечером. Альтернативой служат ночные линзы ортокератологии, представляющие собой жесткие линзы, которые надеваются перед сном. Ребенку необходимо поспать восемь часов, после чего утром линзы снимаются, и днем он видит без очков. Принцип действия основан на перераспределении клеток на поверхности глаза таким образом, чтобы пациент мог четко видеть окружающий мир.

Чтобы прием у офтальмолога прошел эффективно, родителям рекомендуется подготовиться заранее. Следует поговорить с ребенком, расспросить о жалобах и предупредить про капли, от которых временно пропадет четкость зрения. Необходимо проследить за красными флагами, в том числе прищуриванием и наклоном головы. С собой нужно принести старые выписки, даже если они пятилетней давности, поскольку динамику важно видеть в цифрах. Обязательно следует взять любые выписанные ранее очки, даже если они сломаны или разонравились ребенку. Врачу также важно рассказать, чем занимается ребенок дома, какие у него привычки и есть ли проблемы со зрением у родственников.

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