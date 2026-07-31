Штамп о гражданстве детей в Томске начнут ставить в отделениях МФЦ

Нововведение избавит молодых родителей от длительных очередей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 августа жители Томской области смогут получить услугу по проставлению отметки о наличии российского гражданства у ребенка прямо в региональных центрах госуслуг. Ранее эта процедура требовала обязательного визита в профильные ведомства. Об этом сообщили в профильном ведомстве в пятницу, 31 июля.

Воспользоваться новым форматом могут родители, чьи дети еще не достигли четырнадцатилетнего возраста. В этом случае штамп проставляется в любое удобное время после выдачи свидетельства. Если несовершеннолетнему уже исполнилось четырнадцать лет, потребуется одновременная подача двух заявлений: на получение паспорта и на подтверждение гражданства. Обязательным условием остается факт рождения на территории России и наличие российского гражданства у обоих родителей на момент его появления на свет.

Для оформления процедуры заявителям необходимо предоставить оригиналы своих паспортов, свидетельство о рождении, а также паспорт второго родителя или заменяющие его документы, в том числе свидетельство о смерти или о расторжении брака. При необходимости подтвердить родство потребуется оригинал документа о смене персональных данных, например свидетельство о браке или перемене имени.

Результат поступит в центр через семь рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно.

Отдельное внимание стоит уделить внешнему виду документа. Ламинированное свидетельство о рождении не подлежит приему, поскольку поставить на него отметку физически невозможно. Согласно нормативным актам, ламинация делает документ непригодным для использования и служит основанием для получения его дубликата.

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