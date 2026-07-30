Опасный диагноз или замена полиса: Жители Томской области рискуют стать жертвами «медицинских» схем обмана

Телефонные мошенники активно спекулируют на деликатной теме здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные мошенники в 2026 году активно работают по так называемым «медицинским» схемам. Предлагая заменить полис или обновить медицинскую карту, аферисты пытаются выманить деньги или получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Издание «Вестник Киберполиции России» 29 июля перечислило самые актуальные схемы обмана, касающиеся здоровья.

Аферисты по телефону сообщают о сложном диагнозе. Обманщик называет себя врачом или сотрудником лаборатории и сообщает: у вас обнаружили серьезную болезнь или пришли плохие результаты анализов, нужно срочно начинать платное лечение. Иногда в схему обмана включают «главного врача», который убеждает перевести деньги.

Мошенники по телефону заявляют, что полис ОМС устарел и его пора менять. Далее они просят назвать код из СМС, скачать вредоносное приложение или перевести им деньги. На самом деле полисы ОМС действуют бессрочно и замены не требуют.

Еще одна схема обмана — предложение обновить медицинскую карту. Потенциальной жертве звонят якобы сотрудники поликлиники и просят продиктовать номер СНИЛС, паспортные данные или код из СМС. Убеждают, что сделать это нужно срочно, иначе старую медкарту аннулируют.

Мошенники также под видом сотрудника поликлиники могут предложить запись на диспансеризацию или флюорографию по полису ОМС, а для подтверждения записи попросят назвать код из СМС.

«Вестник Киберполиции России» сообщил, что до сих пор актуальна схема обмана — «ваш родственник попал в беду». Аферист по телефону представляется врачом или сотрудником скорой и говорит, что ваш близкий человек попал в серьезную аварию. Фоном в трубке могут быть пугающие звуки — стоны, крики, пиканье медицинских аппаратов.

Чтобы не стать жертвой обмана не стоит поддерживать беседу с незнакомцами, а главное — не нужно никому сообщать свои личные данные.

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