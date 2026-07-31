Томский перинатальный центр получил оборудование для спасения новорожденных

Для стерилизационного отделения закупили современные моечно-дезинфицирующие машины. Фото: администрация области

Томский областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко получил новое оборудование. Областные власти 31 июля сообщили, что в отделение реанимации новорожденных доставили аппарат для терапевтической гипотермии. Это устройство применяется при тяжелой асфиксии: оно медленно снижает температуру тела младенца до 33 градусов, сохраняет ее на протяжении трех суток, а затем плавно возвращает к нормальным показателям. Такая методика позволяет уменьшить отек мозга и снизить риск серьезных осложнений.

Кроме того, медучреждение обзавелось отечественной системой для ингаляций оксидом азота. Оборудование предназначено для борьбы с легочной гипертензией у детей — опасным состоянием, возникающим в первые часы после рождения. Прежние установки использовали газ из баллонов, новая же самостоятельно вырабатывает вещество из воздуха и подает его в минимальной дозировке. Положительный эффект от процедуры заметен практически сразу.

Для стерилизационного отделения закупили современные моечно-дезинфицирующие машины для обработки хирургических инструментов и молочного блока, а также новый паровой стерилизатор.

В перинатальный центр направляют будущих мам с беременностью высокой степени риска. Ежегодно реанимация отделения спасает несколько сотен младенцев, значительная часть которых появляется на свет раньше срока.

На сайте центра опубликована статистика за май 2026 года. В этом месяце в перинатальном центре на свет появились 186 младенцев: 94 мальчика и 92 девочки, включая 6 пар двойняшек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налетел затылком на кабинку: В Томской области школа выплатила 30 000 рублей второкласснику из-за инцидента в раздевалке

Суд отказал осужденному за попытку убийства жителю томского села в УДО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru