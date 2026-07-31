В Томской области продлили режим пожароопасности 4,5 класса до 5 августа

Жителям рекомендуют воздержаться от поездок в лес и разведения костров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с 3 по 5 августа 2026 года продляется режим пожароопасности 4,5 класса. Соответствующее предупреждение распространили региональные гидрометеорологи и управление надзорной деятельности МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Синоптики и специалисты МЧС предупреждают, что сухая погода, сильный ветер и высокая температура воздуха создают благоприятные условия для быстрого распространения огня. Пожароопасность 4 класса означает, что для возникновения и распространения природного пожара достаточно одного источника огня — непотушенной сигареты, искры от техники или костра. В таких условиях огонь может быстро охватить значительные площади, особенно в лесных массивах и на торфяниках.

Томский регион уже несколько недель борется с очагами пожаров, привлекая специалистов из соседних регионов для борьбы с огнем.

Томичам, планирующим отдых на природе в указанный период, категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также оставлять в лесу стеклянные бутылки и другие предметы, способные сфокусировать солнечные лучи. Владельцам дачных участков и сельскохозяйственных угодий необходимо воздержаться от проведения огневых работ и использования техники, способной вызвать искрообразование.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет административную ответственность и крупные штрафы. В случае возникновения возгорания гражданам необходимо незамедлительно сообщить о происшествии по телефону экстренных служб и покинуть опасную зону, не пытаясь самостоятельно тушить пожар при сильном ветре.

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