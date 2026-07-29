Новосибирский спецназ тушит пожары в труднодоступной тайге Томской области

Ситуация в Томской области остается непростой Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники десантно-пожарной службы Новосибирской авиабазы уже не первую неделю участвуют в ликвидации лесных пожаров в Томской области. Специалисты, которых нередко называют лесным спецназом, работают на труднодоступных участках тайги, куда можно добраться только по воздуху. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

12 июня в рамках Плана маневрирования лесопожарных формирований Новосибирская область направила в соседний регион отряд из двадцати пяти наиболее опытных специалистов. Ситуация в Томской области остается непростой: аномальная жара, нехватка осадков и частые грозы серьезно осложняют борьбу с огнем. При этом грозы стали главной причиной возгораний — на их долю приходится девяносто шесть процентов пожаров, зарегистрированных в регионе с момента введения режима чрезвычайной ситуации.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Жанна Шурова отметила, что главная цель командированных специалистов — стабилизировать обстановку и не дать огню распространиться на новые территории.

«Наши сотрудники продолжают работать на местах возгораний и показывают высокий уровень подготовки. Это наглядный пример того, как регионы могут действовать сообща: когда ситуация особенно сложная, соседи готовы подставить плечо. Сохранение сибирских лесов — общая задача, и решать ее нужно вместе», — подчеркнула она.

Опыт межрегиональных выездов у новосибирских лесных пожарных значительный. В 2024 году они уже помогали тушить леса в Томской области, а кроме того, выполняли сложные задания в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Тыва. При этом собственные территории Новосибирской области тоже остаются под пристальным контролем. С начала пожароопасного сезона две тысячи двадцать шестого года в регионе зафиксировано сорок девять лесных пожаров на общей площади две тысячи сто сорок три целых пятьдесят пять сотых гектара. Чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор — он лежит в основе более чем сорока процентов случаев.

Сдерживать пожарную угрозу помогает комплексная система наблюдения, включающая наземное патрулирование, космомониторинг, авиапатрулирование, беспилотники и системы видеонаблюдения. Межрегиональное взаимодействие позволяет эффективно защищать лесные ресурсы Сибири и минимизировать ущерб от стихийных бедствий для местных жителей и экономики региона.

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