Избили сторожа и громко кричали: В Томской области нетрезвые сожители ночью пришли навестить родственника в больницу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Чаинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении семейной пары; мужчину и женщину обвиняют в хулиганстве. В прокуратуре Томской области 31 июля сообщили, что в мае 39-летний мужчина и его 43-летняя подруга после застолья решили навестить племянника дамы в больнице.
Неожиданный визит к пациенту пришелся на ночные часы. Запрет посещений в это время пара проигнорировала. В лечебном учреждении они громко кричали, использовали нецензурную лексику, на замечания медицинского персонала не реагировали. Более того, когда сторож больницы попытался избавиться от посетителей, они избили его. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.
Уголовное дело в отношении сожителей возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».
В сообщении прокуратуры отмечается, что вину в содеянном обвиняемые признали частично. Мужчина и женщина отрицают рукоприкладство и шумное поведение.
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