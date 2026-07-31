Избили сторожа и громко кричали: В Томской области нетрезвые сожители ночью пришли навестить родственника в больницу

Сожителей не смутило, что их визит в больницу пришелся на ночные часы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чаинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении семейной пары; мужчину и женщину обвиняют в хулиганстве. В прокуратуре Томской области 31 июля сообщили, что в мае 39-летний мужчина и его 43-летняя подруга после застолья решили навестить племянника дамы в больнице.

Неожиданный визит к пациенту пришелся на ночные часы. Запрет посещений в это время пара проигнорировала. В лечебном учреждении они громко кричали, использовали нецензурную лексику, на замечания медицинского персонала не реагировали. Более того, когда сторож больницы попытался избавиться от посетителей, они избили его. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.

Уголовное дело в отношении сожителей возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».

В сообщении прокуратуры отмечается, что вину в содеянном обвиняемые признали частично. Мужчина и женщина отрицают рукоприкладство и шумное поведение.

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