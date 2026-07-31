Суд отказал осужденному за попытку убийства жителю томского села в УДО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Суд отказал осужденному за попытку убийства жителю томского села Батурино в условно-досрочном освобождении. В прокуратуре Томской области 31 июля сообщили, что мужчина с марта 2019 года отбывает наказание за покушение на убийство. В 2018 году житель Батурино ударил односельчанина топором по голове. Тот выжил, но остался частично парализованным, перенес несколько сложных операций.
В 2026 году осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на то, что исправился и отбыл часть срока наказания.
Прокурор, выступая в суде, отметил, что осужденный не выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, за время пребывания в колонии нарушал установленный порядок.
В удовлетворении ходатайства суд отказал. До марта 2028 года осужденный останется в исправительной колонии строгого режима.
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