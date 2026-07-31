Налетел затылком на кабинку: В Томской области школа выплатила 30 000 рублей второкласснику из-за инцидента в раздевалке

Семье второклассника компенсировали моральный вред из-за травмы, полученной ребенком в школе. Как сообщили «КП-Томск» в региональной прокуратуре 31 июля, в селе Кривошеино первоклассник толкнул восьмилетнего мальчика в раздевалке.
Инцидент произошел в марте. Ученик упал и ударился затылком о кабинку для вещей. Травмы классифицировали как легкий вред здоровью. Мама пострадавшего ребенка обратилась в надзорное ведомство. Была проведена проверка. Специалисты сочли, что в происшествии с учениками младших классов виновата школа, не досмотревшая за детьми.
По иску образовательное учреждение выплатило мальчику компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.
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