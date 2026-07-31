Налетел затылком на кабинку: В Томской области школа выплатила 30 000 рублей второкласснику из-за инцидента в раздевалке

Происшествие с учениками младших классов случилось в марте. Фото: прокуратура Томской области

Семье второклассника компенсировали моральный вред из-за травмы, полученной ребенком в школе. Как сообщили «КП-Томск» в региональной прокуратуре 31 июля, в селе Кривошеино первоклассник толкнул восьмилетнего мальчика в раздевалке.

Инцидент произошел в марте. Ученик упал и ударился затылком о кабинку для вещей. Травмы классифицировали как легкий вред здоровью. Мама пострадавшего ребенка обратилась в надзорное ведомство. Была проведена проверка. Специалисты сочли, что в происшествии с учениками младших классов виновата школа, не досмотревшая за детьми.

По иску образовательное учреждение выплатило мальчику компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасший тонувшую девушку томич награжден медалью «За отличие»

В Томске в первый день августа осадков не ожидается, в области возможны ливни

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru