В Томске в первый день августа осадков не ожидается, в области возможны ливни

Осадки в субботу возможны только в районах области. Фото: Марина Лукина

Переменная облачность ожидается в Томске и области в субботу, 1 августа. По информации синоптиков ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем при грозах — сильные дожди, ливни.

Ветер северо-западный с порывами при грозах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +15…+20°С, днем ожидается +27…+32 градуса.

В Томске в ночь на 1 августа местами возможен небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Ветер юго-западный, днем местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.

Ночью в областном центре ожидается +17…+19 градусов, днем +29…+31°С

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