Пенсионерка из Стрежевого не отдала мошенникам свои деньги

70-летняя женщина не позволила обмануть себя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники потерпели фиаско при попытке обмануть пожилую стрежевчанку. В УМВД России по Томской области 31 июля сообщили, что 70-летней женщине по телефону объявили о замене домофона. Ее попросили назвать шестизначный код из смс-сообщения, которое пришло на ее телефон.

Пенсионерка продиктовала цифры и очень быстро получила еще одно сообщение, в котором говорилось о входе в ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Если вход осуществила не она, то предлагалось перезвонить по указанному номеру. Женщина перезвонила и услышала еще более тревожные новости — произошла утечка персональных данных и на ее имя якобы оформлена доверенность. Стрежевчанке горячо рекомендовали снять деньги со счета, отвезти их в соседний Нижневартовск, чтобы оттуда перевести по указанным реквизитам.

Аферисты категорически запрещали обращаться в полицию за помощью. На этом этапе стрежевчанка поняла, что происходит что-то далекое от здравого смысла и закончила разговор. А после отправилась с заявлением в дежурную часть.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По решению суда в Томске будут снесены торговые павильоны у Транспортного кольца

Число пожаров в лесах Томской области увеличилось до 17

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru