Житель Томска избил соседа во время игры в карты

Соседи поссорились, когда играли в карты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагически закончилось застолье и игра в карты в Советском районе Томска. Прокуратура Томской области 31 июля сообщила, что двое мужчин поссорились во время игры, один избил другого. Побои оказались смертельными.

По версии следствия, в мае 41-летний житель Томска пригласил в гости 61-летнего соседа — мужчины играли в карты и выпивали. Гость, которому не везло в игре, начал оскорблять хозяина. Тот избил обидчика, нанося удары преимущественно по голове.

После инцидента с применением физической силы, 61-летний мужчина за медицинской помощью не обратился, он остался у соседа смотреть телевизор. Наутро хозяин дома нашел его без признаков жизни. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В отношении ранее судимого 41-летнего томича возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вину в содеянном обвиняемый признал. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска.

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