В Томской области пожарные более 4 часов тушили загоревшиеся надворные постройки

Причина, по которой загорелись постройки, еще не установлена. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Надворные постройки загорелись в ночь на пятницу, 31 июля, в Колпашево. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар на улице Свердлова тушили более четырех часов.

В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш нескольких строений, обгорели стены. Общая площадь, пройденная огнем, составила 397 квадратных метров. Пламя тушили 11 огнеборцев МЧС. Причина, по которой загорелись постройки, еще не установлена.

В МЧС России рекомендуют установить в доме пожарный извещатель, он предупредит об опасности на ранней стадии.

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