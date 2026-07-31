В Томской области пожарные более 4 часов тушили загоревшиеся надворные постройки

Надворные постройки загорелись в ночь на пятницу, 31 июля, в Колпашево. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар на улице Свердлова тушили более четырех часов.
В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш нескольких строений, обгорели стены. Общая площадь, пройденная огнем, составила 397 квадратных метров. Пламя тушили 11 огнеборцев МЧС. Причина, по которой загорелись постройки, еще не установлена.
В МЧС России рекомендуют установить в доме пожарный извещатель, он предупредит об опасности на ранней стадии.
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