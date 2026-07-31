Независимые АЗС в Томской области возобновляют продажу бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области постепенно увеличивается количество независимых автозаправочных станций, которые снова начинают продавать топливо. Областные власти 30 июля сообщили, что запасы бензина и дизеля в регионе значительные. Автомобилистов просят заправлять машины по потребностям.
На этой неделе бензин и дизель доставили в Тегульдетский район и село Первомайское. Сложнее обстоят дела в Северске, где власти продолжают решать вопрос с администрацией города и топливными компаниями.
Особое внимание уделяют обеспечению дизелем сельхозпредприятий: если в начале сезона прямые договоры с поставщиками были только у двух хозяйств, то сейчас их больше 30.
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы разбирается, насколько оправданы высокие цены на бензин на ряде АЗС.
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