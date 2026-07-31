Томичка накопила долг по алиментам в размере 2,3 миллиона рублей

Жительница Томска привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, но переводить деньги на содержание детей не начала Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске злостную неплательщицу алиментов будут судить за долг в 2,3 миллиона рублей. Прокуратура Томской области 31 июля сообщила, что в отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В 2023 году суд лишил томичку родительских прав в отношении пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет и обязал ее выплачивать деньги на их содержание.

Дама проигнорировала решение суда и к 2026 году накопила крупный долг, неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, но переводить деньги на содержание детей не начала.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Стрежевого не отдала мошенникам свои деньги

Первые два дня августа в Томской области будут жаркими: Стал известен прогноз погоды на выходные

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru