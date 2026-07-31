Число пожаров в лесах Томской области увеличилось до 17

На территории Томской области класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды 2,7 (средняя пожарная опасность). Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром в пятницу, 31 июля, в Томской области действует 17 лесных пожаров. По информации томского управления лесами, за прошедшие сутки было ликвидировано 4 очага.

Класс пожарной опасности в лесах региона оценивается как средний. С начала года в Томской области ликвидировано 353 лесных пожара, большая часть очагов возникла из-за гроз.

Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета подготовила вероятностный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2026 года. В Томской области не ожидается крупных и множественных очагов возгораний.

В ведомстве уточнили, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от соблюдения правил пожарной безопасности на природе жителями конкретных регионов.

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