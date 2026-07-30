Житель Томска взял на хранение у приятеля внедорожник-пикап и продал его

Машину вернут прежнему хозяину Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Внедорожник-пикап стоимостью несколько миллионов рублей стал предметом крупной аферы в Томске. В прокуратуре Томской области 30 июля сообщили, что житель областного центра придумал схему обмана, чтобы завладеть престижным и дорогим автомобилем «Додж Рам».

45-летний томич объявил приятелю — владельцу иномарки, что его разыскивают представители криминального мира, которые хотят поквитаться за потерю денег в финансовой пирамиде. Далее изобретательный житель Томска предложил другу помощь — забрать на ответственное хранение его машину.

В прокуратуре уточнили, что возвращать внедорожник томич не собирался, он сумел перегнать его во Владивосток, где через знакомых продал машину по поддельным документам на несколько миллионов ниже рыночной стоимости. Сумма причиненного хозяину авто ущерба превысила 15 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В зале суда обвиняемый в мошенничестве томич утверждал, что купил машину. Гособвинитель опроверг это заявление и напомнил, что мужчина ранее был судим за разбой, является рецидивистом и совершил новое преступление в период непогашенной судимости.

Приговор — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль изъят у нового собственника, после вступления приговора в законную силу его вернут законному владельцу.

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