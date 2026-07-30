Зарплаты в добыче ископаемых в Томской области достигли 160,9 тысячи рублей

Средняя начисленная зарплата в регионе за январь — май составила 90,8 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Томской области составила 97 373,5 рубля. По сравнению с маем прошлого года она выросла на 5,1 процента, однако с учетом инфляции реальные доходы работников снизились на 0,3 процента. Такие данные опубликовал Томскстат.

За январь–май 2026 года средняя начисленная зарплата в регионе составила 90 873,8 рубля, что на 9,1 процента выше, чем за аналогичный период 2025 года. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых — 160,9 тысячи рублей. Также в числе лидеров оказались финансовая и страховая деятельность с показателем 134,3 тысячи рублей, сфера информации и связи — 128,8 тысячи рублей, а также транспортировка и хранение — 118,5 тысячи рублей.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности наиболее высокие зарплаты отмечены в производстве химических веществ — 136,1 тысячи рублей, производстве кокса и нефтепродуктов — 118,4 тысячи рублей, ремонте и монтаже машин и оборудования — 116,2 тысячи рублей, а также производстве машин и оборудования — 114,7 тысячи рублей. Самые низкие показатели зафиксированы в производстве текстильных изделий — 16,1 тысячи рублей, производстве одежды — 26,6 тысячи рублей, а также в производстве бумаги и бумажных изделий — 35,6 тысячи рублей.

В бюджетной сфере средняя зарплата за январь–май составила 88,3 тысячи рублей в государственном управлении, 80,3 тысячи рублей в здравоохранении и 77,1 тысячи рублей в образовании. Местные жители, студенты и граждане, выбирающие карьеру в различных отраслях экономики, могут ориентироваться на эти данные при планировании профессионального пути.

Разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми отраслями в сибирском регионе остается значительным, что отражает структурные особенности экономики Томской области. Рост номинальных зарплат при снижении реальных доходов свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении, которое влияет на покупательную способность населения и требует внимательного отношения к вопросам социальной поддержки работников.

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