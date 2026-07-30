Томичка накопила более 1 млн рублей долга по алиментам и предстанет перед судом

Женщина долгие годы не помогала сыну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Бакчарского района Томской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 47-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По версии дознания, с 2019 года в соответствии с судебным решением с сельской жительницы взыскиваются средства на содержание сына. Систематически уклоняясь от выплат, женщина накопила более 1 миллиона рублей задолженности по алиментам. Ранее она привлекалась к административной ответственности за неуплату, однако не сделала из этого опыта должных выводов и продолжила равнодушно относиться к необходимости финансовой поддержки ребенка.

Уголовное дело направлено в Бакчарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Своевременная уплата алиментов является не только юридической обязанностью, но и моральным долгом каждого родителя. Местным жителям, студентам и гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, специалисты напоминают о необходимости добросовестного исполнения судебных решений. Уклонение от финансовой поддержки детей влечет за собой административную, а при систематическом нарушении — уголовную ответственность.

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