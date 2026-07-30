Жителям Томской области понадобилась помощь при расторжении платных договоров

В Роспотребнадзоре напомнили, что при расторжении соглашения клиент имеет право на возврат денег пропорционально неоказанным услугам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подвели итоги работы «горячей» линии по защите прав потребителей в сфере платных образовательных услуг. В региональном управлении Роспотребнадзора 30 июля сообщили, что за две недели — с 6 по 17 июля — к ним поступило 13 обращений. 11 человек звонили по телефону, двое направили письменные жалобы. Основные претензии касались условий изменения и расторжения договоров, особенно пунктов о штрафах при досрочном прекращении обучения.

У обратившихся в Роспотребнадзор жителей региона остро встал вопрос возврата денег. Некоторые организации либо полностью отказывались возвращать средства, либо предлагали слишком маленькие суммы. В одном случае специалисты помогли жительнице Томска составить претензию к музыкальной школе, конфликт удалось урегулировать мирно. В другой ситуации потребителю разъяснили, как отстаивать свои права через суд.

В ведомстве напомнили, что при расторжении соглашения клиент имеет право на возврат денег пропорционально неоказанным услугам. Если исполнитель отказывается это делать, можно подать жалобу.

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