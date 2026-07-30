Томичка искала в сети щенка и встретилась с мошенниками

Томичка хотели, чтобы у дочери была собака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты обманули томскую семью, которая искала собаку. О новом случае обмана сообщили 30 июля в УМВД России по Томской области. Томичка 1980 года рождения обратилась в полицию с заявлением о хищении денег.

Женщина хотела купить дочери собаку породы мальтипу. На сайте бесплатных объявлений она нашла подходящего щенка. Продавец собаки объявил, что нужно оплатить доставку и полную стоимость покупки. После того, как деньги ушли на указанные реквизиты, автор объявления перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Мальтипу — это гибрид, полученный путем скрещивания мальтийской болонки и той-пуделя. Миниаттюрная, игривая и очень ориентированная на человека собака.

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